Roche Aktie News: SPI Aktie Roche schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 303,80 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 303,80 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 304,70 CHF. Bei 302,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 452.278 Roche-Aktien.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 304,70 CHF an. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 0,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,94 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 288,14 CHF angegeben.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,73 CHF je Roche-Aktie.

