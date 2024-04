Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag gesucht

So bewegt sich Roche

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 226,90 CHF.

Um 09:06 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 226,90 CHF zu. Die Roche-Aktie legte bis auf 227,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 226,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.531 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,55 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,37 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 222,75 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,75 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14.742,00 CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 17,80 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

