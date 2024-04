Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 226,70 CHF.

Um 11:49 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 226,70 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 227,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 226,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.627 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 22,77 Prozent niedriger. Am 09.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 222,75 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 1,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,75 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 263,50 CHF an.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.244,00 CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.742,00 CHF in den Büchern standen.

Die Roche-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,80 CHF je Roche-Aktie.

