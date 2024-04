Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Nachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 225,70 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 225,70 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 225,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 226,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 375.679 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.02.2024 auf bis zu 222,75 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 1,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,75 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 263,50 CHF aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 16.244,00 CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 14.742,00 CHF umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 17,80 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

