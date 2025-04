Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 5,1 Prozent auf 264,30 CHF ab.

Die Roche-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 264,30 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 260,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 274,90 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.218.427 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF an. 18,73 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 24,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,94 CHF. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 285,88 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,75 CHF im Jahr 2025 aus.

