So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Vormittag

04.07.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 240,30 CHF ab.

Wer­bung

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr um 2,3 Prozent auf 240,30 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 238,10 CHF. Bei 238,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 102.391 Roche-Aktien den Besitzer. Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 277,25 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 12,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,78 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 260,30 CHF an. Die Roche-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 17,77 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich stärker Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert zum Ende des Mittwochshandels

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images