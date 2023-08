Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag mit Einbußen

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 265,20 CHF ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 265,20 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 265,10 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 267,05 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.937 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 21,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 256,05 CHF fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 315,89 CHF.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Roche-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Am 30.01.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,74 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Papier Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Roche-Investment abgeworfen

Roche-Aktie etwas tiefer: Fehlende Corona-Einnahmen belasten Pharmakonzern Roche weiter

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Roche-Investment eingebracht