Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Montagmittag nach

04.08.25 12:05 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 252,60 CHF ab.

Das Papier von Roche befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,8 Prozent auf 252,60 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 248,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,50 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 414.370 Stück gehandelt. Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Mit einem Zuwachs von 24,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 8,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,14 CHF je Roche-Aktie aus. Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche. Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie: Roche Augenmittel Susvimo überzeugt auf Fachkongress in Langzeitstudie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren bedeutet Experten sehen bei Roche-Aktie weniger Potenzial

