Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 260,70 CHF zu.

Um 09:06 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 260,70 CHF nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 260,75 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12.327 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 335,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 28,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 252,75 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 315,89 CHF an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF im Vergleich zu 16.445,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,64 CHF fest.

