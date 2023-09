Aktie im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

04.09.23 12:04 Uhr

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 259,70 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel bei 259,70 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 261,20 CHF zu. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 259,45 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 260,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 79.324 Roche-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 335,85 CHF erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 252,75 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,68 Prozent. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 315,89 CHF. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 30.01.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 18,64 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie freundlich: Positive Daten zu Lungenkrebsmittel Alecensa SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Roche abgeworfen Roche-Aktie etwas höher: Roche erhält für Evrysdi EU-Zulassung für Babys unter 2 Monaten - Britische Zulassung für Tecentriq

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com