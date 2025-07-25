Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 274,60 CHF zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 274,60 CHF zu. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 276,60 CHF. Bei 269,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 414.655 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Mit einem Zuwachs von 14,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,91 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,14 CHF je Roche-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,92 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

