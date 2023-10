Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 244,90 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 244,90 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 244,80 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 244,95 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 25.209 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 27,08 Prozent niedriger. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 244,80 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 0,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 312,56 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.244,00 CHF – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.445,00 CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 18,61 CHF je Aktie belaufen.

