Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag mit roter Tendenz

05.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 253,20 CHF ab.

Das Papier von Roche befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 253,20 CHF ab. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 252,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 188.599 Roche-Aktien den Besitzer. Bei 297,95 CHF markierte der Titel am 18.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 17,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 9,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,78 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden. Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025. In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,60 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Starker Wochentag in Zürich: SMI beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone Börse Zürich in Grün: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester Starker Wochentag in Zürich: SMI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge

