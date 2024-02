Aktie im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag leichter

05.02.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 233,20 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 233,20 CHF nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 232,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,95 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.919 Roche-Aktien umgesetzt. Bei 293,55 CHF markierte der Titel am 05.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 25,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Mit einem Kursverlust von 0,99 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 285,11 CHF. Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.244,00 CHF – ein Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Roche 14.742,00 CHF erwirtschaftet hatte. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025. Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,60 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren gekostet Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot Schwache Performance in Zürich: SMI beendet den Donnerstagshandel im Minus

