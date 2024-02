Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 231,65 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 231,65 CHF nach. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 229,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 232,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 618.824 Roche-Aktien.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,55 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 21,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 229,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 0,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 284,00 CHF aus.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.244,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,60 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren gekostet

Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot

Schwache Performance in Zürich: SMI beendet den Donnerstagshandel im Minus