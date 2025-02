So bewegt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag stärker

05.02.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 288,40 CHF nach oben.

Wer­bung

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 288,40 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 289,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 286,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 191.426 Roche-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 289,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,42 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,93 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 281,29 CHF angegeben. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Roche dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren. Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,60 CHF in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Verluste in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich leichter SIX-Handel SMI präsentiert sich letztendlich leichter SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com