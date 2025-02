Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Blick auf Roche-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 290,40 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 290,40 CHF nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 290,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 286,80 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 429.621 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 290,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 0,10 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Abschläge von 26,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,93 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 281,29 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,60 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

