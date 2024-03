Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

So entwickelt sich Roche

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 233,80 CHF zu.

Das Papier von Roche legte um 09:06 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 233,80 CHF. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 233,90 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 32.560 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (293,55 CHF) erklomm das Papier am 06.06.2023. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 20,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,60 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,70 CHF. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,50 CHF je Roche-Aktie an.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 17,93 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

