Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Roche. Zuletzt stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 234,70 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 234,70 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 234,95 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,50 CHF. Bisher wurden heute 211.474 Roche-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.02.2024 bei 222,75 CHF. Mit Abgaben von 5,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,70 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 263,50 CHF.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF – das entspricht einem Zuwachs von 10,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2024 18,06 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

