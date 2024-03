Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 235,45 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 235,45 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 237,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 523.655 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.02.2024 bei 222,75 CHF. Abschläge von 5,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,70 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 263,50 CHF je Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.742,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 18,06 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

