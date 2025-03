Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 303,00 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 303,00 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 301,20 CHF nach. Bei 301,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 51.137 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 304,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,63 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.05.2024 (212,90 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 29,74 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,94 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 288,14 CHF an.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 24.07.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Roche die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 20,73 CHF je Roche-Aktie.

