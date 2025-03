Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 303,00 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 303,00 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 300,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 301,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 551.086 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 304,90 CHF erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 29,74 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,94 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 288,14 CHF je Roche-Aktie aus.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,73 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Handel aktuell: SMI zeigt sich zum Handelsende schwächer

SLI aktuell: SLI beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Schwacher Handel: SPI legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein