Roche Aktie News: BX Swiss TOP 30 CHF Aktie Roche zeigt sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Roche 265,75 EUR

1,90% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 262,90 CHF zu. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 262,90 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 260,40 CHF. Zuletzt wechselten 189.172 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 404,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 34,96 Prozent zulegen. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,05 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 328,80 CHF.

Roche gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Roche im vergangenen Quartal 14.742,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Roche 15.783,00 CHF umsetzen können.

Roche wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 19,39 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie im Minus: Roche und Eli Lilly arbeiten zusammen an der Früherkennung von Alzheimer

Roche-Aktie fester: Roche will 2023 mehr in Forschung und Entwicklung investieren

Roche-Aktie stabil: FDA-Ausschuss plädiert für Zulassung von Roche-Krebsmittel Polivy

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche AG (Genussschein) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche AG (Genussschein)

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com