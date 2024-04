Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Freitagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 222,70 CHF ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 222,70 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 222,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,10 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 248.802 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 222,30 CHF. Dieser Wert wurde am 05.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 0,18 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,75 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,60 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,50 CHF je Roche-Aktie an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF, während im Vorjahreszeitraum 14.742,00 CHF ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 17,80 CHF je Roche-Aktie.

