Roche Aktie News: SPI Aktie Roche fällt am Freitagnachmittag

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 221,00 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 221,00 CHF nach. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 220,60 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,10 CHF. Zuletzt wechselten 543.301 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 293,55 CHF markierte der Titel am 06.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 24,71 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2024 bei 220,60 CHF. Abschläge von 0,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,75 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 263,50 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Roche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 17,80 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

