Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag billiger

05.08.24 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 271,80 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 271,80 CHF abwärts. Die Roche-Aktie sank bis auf 271,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 277,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 574.120 Roche-Aktien gekauft oder verkauft. Am 29.07.2024 markierte das Papier bei 287,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 5,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (212,90 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 21,67 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,60 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,80 CHF belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,89 CHF. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 29.01.2026 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,24 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Handel in Zürich: SMI schlussendlich tief in Rot Verluste in Zürich: Zum Handelsende deutlicher Rückschlag für den SLI Schwacher Wochentag in Zürich: SPI schließt mit klaren Verlusten

