Blick auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag seitwärts

05.09.25 09:26 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Mit einem Wert von 275,80 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
276,00 CHF 0,30 CHF 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 275,80 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 277,50 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 275,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 277,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 169.176 Roche-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,78 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,92 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,14 CHF je Roche-Aktie an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,87 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

