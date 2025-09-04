DAX23.589 -0,8%ESt505.313 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.280 -0,8%Nas21.609 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,40 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

05.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 274,60 CHF ab.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 274,60 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 274,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 277,50 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 322.103 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 12,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 15,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

