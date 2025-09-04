Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 274,60 CHF ab.
Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 274,60 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 274,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 277,50 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 322.103 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 12,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 15,55 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.
Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
