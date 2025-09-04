Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 274,60 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 274,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 277,50 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 322.103 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 12,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 15,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

