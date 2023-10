Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 247,20 CHF.

Um 15:52 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 247,20 CHF nach oben. Bei 247,35 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 244,15 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 238.790 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 335,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 243,75 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 1,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 312,56 CHF aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Roche 16.445,00 CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,61 CHF je Aktie.

