Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Roche im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 230,70 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr bei 230,70 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 231,95 CHF zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 230,60 CHF. Mit einem Wert von 231,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.838 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 293,55 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 27,24 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 228,95 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 284,00 CHF an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.244,00 CHF, während im Vorjahreszeitraum 14.742,00 CHF ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,47 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Börse Zürich: SLI beendet den Handel mit Gewinnen

SIX-Handel: Börsianer lassen SMI schlussendlich steigen

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen