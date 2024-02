Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 228,30 CHF abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 228,30 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 227,10 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,10 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 332.479 Aktien.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,55 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 227,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 06.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 0,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 284,00 CHF aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Roche am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite standen 16.244,00 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.742,00 CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Roche.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 18,47 CHF im Jahr 2024 aus.



