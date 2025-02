Roche Aktie News: SPI Aktie Roche kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 291,50 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 291,50 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 292,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 291,10 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 291,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 61.301 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2025 markierte das Papier bei 292,10 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,21 Prozent. Am 04.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,93 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 282,00 CHF für die Roche-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. Am 23.07.2026 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,64 CHF je Aktie.

