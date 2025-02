Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagmittag im Minusbereich

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 289,20 CHF ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 289,20 CHF ab. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 289,20 CHF ein. Mit einem Wert von 291,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 209.212 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,10 CHF erreichte der Titel am 06.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,00 Prozent Luft nach oben. Am 04.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 26,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,93 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 282,00 CHF an.

Die Roche-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,64 CHF je Aktie belaufen.

