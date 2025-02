Aktienentwicklung

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Roche

06.02.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 288,10 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 288,10 CHF. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 287,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 291,80 CHF. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 379.420 Stück gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 292,10 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 04.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,10 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,93 CHF ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 282,00 CHF. Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 23.07.2026. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,64 CHF je Aktie in den Roche-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SMI schlussendlich steigen Mittwochshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

