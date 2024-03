Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag nahe Vortagesschluss

So entwickelt sich Roche

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 234,65 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 234,65 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 235,20 CHF an. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 234,30 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 24.562 Roche-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 293,55 CHF erreichte der Titel am 06.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 25,10 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 222,75 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,07 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,60 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 263,50 CHF an.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.244,00 CHF im Vergleich zu 14.742,00 CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,06 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

