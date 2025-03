Kursentwicklung im Fokus

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Vormittag

06.03.25 09:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 301,60 CHF.

Wer­bung

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 301,60 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 299,90 CHF. Bei 300,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 49.012 Roche-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 304,90 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 1,09 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 212,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,94 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 288,14 CHF. Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026. In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,73 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen Zuversicht in Zürich: SLI verbucht schlussendlich Zuschläge Börse Zürich in Grün: SPI zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images