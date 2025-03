Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagmittag südwärts

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,3 Prozent auf 299,30 CHF ab.

Die Roche-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 299,30 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 297,90 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 300,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 237.942 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 304,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 40,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,94 CHF belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 288,14 CHF je Roche-Aktie an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Roche am 24.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 20,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

