Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag nahezu unverändert

06.05.24 09:22 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Roche. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 217,20 CHF.

Die Roche-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 217,20 CHF an der Tafel. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 217,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 216,60 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 24.604 Roche-Aktien den Besitzer. Bei einem Wert von 293,55 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2023). Mit einem Zuwachs von 35,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF am 03.05.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,82 CHF je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,56 CHF an. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 17,98 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Starker Wochentag in Zürich: SMI schlussendlich fester Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verloren

