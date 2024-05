Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 218,40 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 218,40 CHF zu. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 218,60 CHF an. Mit einem Wert von 217,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.302 Stück gehandelt.

Am 06.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 2,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,60 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,82 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 262,56 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 17,98 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: SMI schlussendlich fester

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor 5 Jahren verloren