Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

06.06.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 238,30 CHF nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 238,30 CHF zu. Bei 238,90 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 220.164 Roche-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 08.06.2023 auf bis zu 292,15 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,60 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2024 Kursverluste bis auf 212,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 11,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,79 CHF, nach 9,60 CHF im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 259,90 CHF aus. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 17,97 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsstart steigen Optimismus in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

