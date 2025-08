Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 254,10 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 254,10 CHF ab. Die Roche-Aktie sank bis auf 254,00 CHF. Bei 254,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 62.667 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 19,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 8,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,14 CHF je Roche-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Am 04.02.2027 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,83 CHF je Roche-Aktie belaufen.

