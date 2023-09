Kurs der Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag im Minusbereich

06.09.23 12:04 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 250,60 CHF ab.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 250,60 CHF ab. Bei 249,80 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 253,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 243.379 Roche-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (335,85 CHF) erklomm das Papier am 02.11.2022. Gewinne von 34,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,80 CHF. Dieser Wert wurde am 06.09.2023 erreicht. Abschläge von 0,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 312,56 CHF. Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16.244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.445,00 CHF umgesetzt worden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 18,64 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie freundlich: Positive Daten zu Lungenkrebsmittel Alecensa SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Roche abgeworfen Roche-Aktie etwas höher: Roche erhält für Evrysdi EU-Zulassung für Babys unter 2 Monaten - Britische Zulassung für Tecentriq

