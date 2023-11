Roche Aktie News: SPI Aktie Roche büßt am Vormittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 236,20 CHF ab.

Die Roche-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 236,20 CHF abwärts. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 235,85 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 237,25 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 24.967 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 333,30 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 230,90 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 2,24 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 303,30 CHF für die Roche-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,45 CHF fest.

