Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Roche gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 236,30 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie musste um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 236,30 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 235,80 CHF nach. Bei 237,25 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 233.420 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 333,30 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,05 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 230,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 303,30 CHF aus.

Am 26.04.2023 hat Roche die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent verringert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Roche wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,45 CHF fest.

