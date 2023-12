Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 248,90 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 248,90 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 247,30 CHF. Bei 249,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 423.808 Stück.

Bei 310,40 CHF markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 24,71 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 230,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 7,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 290,89 CHF.

Roche ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 16.244,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.445,00 CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

