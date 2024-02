Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochvormittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 230,60 CHF an der Tafel.

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 230,60 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 231,90 CHF zu. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 230,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 231,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 36.018 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,55 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 27,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,00 CHF. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 1,56 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 284,00 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 26.04.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Roche in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.244,00 CHF im Vergleich zu 14.742,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,42 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.



