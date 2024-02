Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 229,25 CHF nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 229,25 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 227,65 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 468.653 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 293,55 CHF erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 21,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 227,00 CHF. Mit Abgaben von 0,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 284,00 CHF für die Roche-Aktie aus.

Am 26.04.2023 äußerte sich Roche zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Roche mit einem Umsatz von insgesamt 16.244,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.742,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 10,19 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

