Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 287,30 CHF abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 287,30 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 285,50 CHF. Mit einem Wert von 285,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 185.811 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 1,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,93 CHF je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 282,00 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Roche.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,64 CHF je Roche-Aktie.

