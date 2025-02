Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Freitagmittag nahezu unbewegt

So bewegt sich Roche

Die Aktie von Roche hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 287,70 CHF bewegte sich die Roche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Roche-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 287,70 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 288,90 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 285,50 CHF ein. Bei 285,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 324.786 Roche-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2025 auf bis zu 292,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 1,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.05.2024 bei 212,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 35,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,96 CHF. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 282,00 CHF.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

