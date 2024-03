Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Donnerstagvormittag höher

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 236,15 CHF.

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 236,15 CHF. In der Spitze legte die Roche-Aktie bis auf 236,50 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,45 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 41.788 Roche-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 293,55 CHF. Gewinne von 24,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 222,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2023 mit 9,60 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,50 CHF für die Roche-Aktie.

Am 26.04.2023 legte Roche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite standen 16.244,00 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.742,00 CHF umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Roche wird am 25.07.2024 gerechnet. Roche dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,06 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

